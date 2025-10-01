Cerrar X
Finanzas

Pide sector agropecuario del estado crear organismo para sanidad

Se debe continuar invirtiendo en tecnología para optimizar el uso de los recursos naturales y poder monitorear la salud y el rendimiento del ganado

  • 01
  • Octubre
    2025

Ante el impacto que han tenido los cierres en la frontera, el Consejo Agropecuario Nuevo León (CEANL) y la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste (AEGBN) propusieron la creación de un nuevo organismo para sanidad animal en el que participe la iniciativa privada.

En ese sentido, y tras lo que ha ocurrido con la detección de casos de gusano barrenador, los líderes de este gremio exhortaron al gobernador Samuel García a conformar dicho organismo, tipo C4 y que vaya enfocado a la sanidad animal y vegetal.

Al participar en la inauguración de la Expo AgroNoreste & Bovinos Carne, que se celebra en la entidad, Luis Lauro González Alanís, presidente del Consejo Agropecuario Nuevo León (CEANL), dijo que hasta el momento es una idea, ya que de alguna manera un organismo como tal (C4 enfocado a la sanidad animal y vegetal) ya existe en el gobierno estatal, pero solo con participación gubernamental.

Entonces, lo que se busca con esta propuesta es que también participen los productores del sector agropecuario para ayudar a controlar y vigilar la sanidad animal, apuntó.

“Sería de mucha ayuda para que no nos vengan hacia adelante con tener problemas de sanidad y que eso nos afecte, como en este momento nos están afectando los cierres de frontera y de mercado”, enfatizó.

Por su parte, Héctor de Hoyos Koloffon, presidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste (AEGBN), señaló que hoy más que nunca se debe entender que la productividad no está reñida con el bienestar animal, por lo que la visión del sector tiene que enfocarse a la rentabilidad y la sustentabilidad ambiental, así como continuar invirtiendo en tecnología para optimizar el uso de los recursos naturales y poder monitorear la salud y el rendimiento del ganado.

“La digitalización de los ranchos y corrales de engorda es un paso inevitable para ser más competitivos; necesitamos fortalecer nuestros sistemas de inspección para garantizar la sanidad, inocuidad y la calidad de nuestra carne”, indicó.

También hizo un llamado a la unidad, a productores, proveedores de insumos y transporte, laboratorios, a la industria empacadora y a las autoridades, para trabajar juntos: “ya que no hay otra forma de proteger a los animales y la sanidad del noreste”.

Por su parte, en su intervención, el gobernador Samuel García afirmó que Nuevo León es el estado que más le apuesta a la carne, por lo que en el presupuesto para 2026 destinarán recursos para apoyar al campo y al sector pecuario.

Además, indicó que el diputado local Víctor Armando Gutiérrez será el director del nuevo centro de salud animal, para el cual ya se registraron $25 millones de pesos enfocados a su remodelación.

Entre otros puntos, el mandatario señaló que Nuevo León es primer lugar nacional en calidad de carne, en registro de ganado y engorda y en certificados TIF (rastros).


