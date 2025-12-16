‘Pondrán escudo’ a 350,000 empleos con nuevo paquete arancelario

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el “Paquete Arancelario: Protección de la Industria y los Empleos”, el cual va dirigido a productos importados provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales.

Con este acuerdo se protegerán 350,000 empleos en sectores estratégicos, aseguró el funcionario en conferencia.

La medida forma parte del denominado “Plan México” y, según explicó, busca corregir la falta de condiciones equitativas de competencia frente a mercancías que ingresan al país a precios muy bajos, afectando a industrias como la del acero, textil, calzado y automotriz.

Basta señalar que en los últimos siete trimestres, el país ya ha enfrentado la pérdida de alrededor de 250,000 empleos en las industrias de calzado y textil ante las condiciones actuales, refirió.

“En resumen, son 350,000 empleos de calzado, textiles, vestido, acero e industria automotriz, la cual, recuerden, representa un tercio de los empleos de la manufactura de México”, subrayó.

Aunado a ello, Ebrard señaló que los aranceles se aplicarán exclusivamente a productos de naciones sin acuerdos comerciales con México, y que la medida no está dirigida contra ningún país en específico, sino contra prácticas que generan una competencia desleal y ponen en riesgo miles de empleos.

De igual manera, añadió que la política arancelaria tiene el respaldo del Congreso y del sector industrial, y subrayó que estas acciones buscan fortalecer la producción nacional y garantizar condiciones justas para los trabajadores y empresas mexicanas.

De acuerdo con la presentación de este paquete, de no aplicarlo, los estados con mayor impacto en la posible pérdida de empleos serían Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

“El paquete no busca dañar a algún país en específico, ni afectar las relaciones comerciales con Asia o en otras regiones del mundo; sí busca proteger a nuestra industria con relación a abusos de aquellos terceros países con los que México no tiene acuerdos comerciales”, explicó el funcionario federal.

Ajustes propuestos

En resumen, el paquete presentado por el gobierno:

Mantiene 1,463 fracciones en el paquete arancelario

Sustituye 123 fracciones a solicitud de la industria nacional

Propuesta final

Sector No. Fracciones

Autopartes 74

Autos ligeros 13

Vestido 308

Plástico 79

Siderúrgico 268

Electrodomésticos 30

Juguetes 30

Textil 418

Muebles 28

Calzado 49

Productos de Marroquinería 18

Papel y cartón 50

Motocicletas 8

Aluminio 38

Remolques 3

Vidrio 25

Jabones, perfumes y cosméticos 24

Total 1,463

Fuente: Secretaría de Economía

Es parte del Plan México

Dicho plan tiene por objetivo convertir al país en una de las 10 economías más grandes del mundo:

Su objetivo central es elevar en 15% el contenido nacional en cadenas productivas. - Impulsar la sustitución de importaciones y el reemplazo de insumos.

Relanzar con fuerza el sello “Hecho en México” como motor de competitividad.

Elevar la inversión al 25% del PIB en 2026 y al 28% en 2030.

Busca generar 1.5 millones de empleos bien remunerados en sectores de manufactura y servicios.

Lograr que 50% de la proveeduría y del consumo nacional en sectores clave se produzcan en México.

Entidades bajo la lupa

De acuerdo con las autoridades, los estados con mayor impacto en la posible pérdida de empleos, si no se aplica este paquete, serían:

Aguascalientes

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Estado de México

Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Puebla

Querétaro

