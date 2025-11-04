Premian a Port Laredo por su campaña 'Hot City – Cold Chain'

Port Laredo fue galardonado con dos premios Platinum en los MarCom Awards 2025, la máxima distinción internacional en creatividad y comunicación.

La campaña ganadora, Hot City – Cold Chain (“Ciudad Caliente – Cadena Fría”), posiciona a Laredo, Texas, como el puerto interior líder de América del Norte en logística de cadena fría, destacando su capacidad para mover productos perecederos con eficiencia y confiabilidad, incluso bajo el calor del sur de Texas.

Desarrollada y liderada por Port Laredo, en colaboración con ADS Comunicación, la campaña transforma el calor del sur de Texas en una narrativa de innovación, infraestructura avanzada y diplomacia económica entre Estados Unidos y México.

“Esta campaña no es solo creativa, es estratégica”, afirmó Felipe G. Romero, gerente de Mercadotecnia de Port Laredo.

Y es que, agregó, “comunica al mundo que Port Laredo puede manejar productos sensibles a la temperatura con la misma confiabilidad que un puerto marítimo, fortaleciendo los lazos binacionales de comercio con México”.

Lanzada durante una moratoria presupuestaria municipal, Hot City – Cold Chain amplificó el impulso más amplio de Port Laredo en el comercio refrigerado y de temperatura controlada.

Datos recientes de Trade Numbers muestran que el comercio de productos perecederos en 2024 alcanzó los $11,250 millones de dólares, un incremento de $860 millones o 8.28% respecto al año anterior, con exportaciones por $4,290 millones e importaciones por $6,960 millones de dólares.

Otras cifras relevantes muestran que para 2025, de enero a julio, las importaciones de aguacate en Port Laredo aumentaron 33.67%, con $228,085 millones adicionales en valor comercial.

A la fecha, Port Laredo ocupa el primer lugar nacional en exportaciones de carne de cerdo, con 18.5% del total de Estados Unidos; el valor ha crecido 70% desde 2021, alcanzando un récord de $677,061 millones.

Además, Port Laredo ocupa el primer lugar en importaciones de verduras congeladas, con 30.82% del total nacional, más del doble de la participación de cualquier otro puerto de entrada en Estados Unidos.

La campaña ganadora incluyó mensajes bilingües, publicidad digital binacional, diseño editorial y materiales estratégicos para ferias, presentaciones ejecutivas e inversionistas internacionales.

“El éxito de Laredo se basa en la colaboración binacional”, expresó el alcalde Victor D. Treviño.

Cada contenedor, cada camión y cada envío que cruza nuestros puentes representa empleos, oportunidades y prosperidad compartida a lo largo de las Américas.

Este reconocimiento confirma que Port Laredo no solo es el puerto número uno de Estados Unidos, sino también la puerta de entrada del hemisferio occidental, puntualizó.

Los Premios MarCom se encuentran entre las competencias internacionales más respetadas en el ámbito del marketing y la comunicación, y reconocen la excelencia en concepto, redacción y diseño. Cada año se reciben más de 6,500 postulaciones de más de 40 países, incluyendo marcas globales como Cisco, IBM, Deloitte, Hilton, Johnson & Johnson, Yamaha y Topgolf.

Con sus dos reconocimientos Platinum, Port Laredo se une a este grupo élite de marcas globales reconocidas por su excelencia creativa y estratégica.

