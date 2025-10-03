Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_34_31_PM_a5537b1806
Finanzas

Prevén riesgos para la inversión con reforma a Ley de Amparo

A lo largo de los años, negocios familiares y micro y pequeñas empresas han podido defenderse frente a abusos de autoridad a través de un juicio de amparo

  • 03
  • Octubre
    2025

Para el sector empresarial del país, la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República representa un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México. 

Y es que, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en esta reforma persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo. 

El juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional. 

“Negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad. Por ello, cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo”, explicó. 

Y añadió: “Valoramos la apertura a escuchar voces sociales y empresariales, así como el reconocimiento a la figura del interés legítimo colectivo. No obstante, esta sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública”. 

La Coparmex reiteró en su postura que avala los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias. 

“Hacemos un llamado respetuoso y firme a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo”, enfatizó. 

En opinión del especialista Ramón Cabrera, con esta reforma a la Ley de Amparo hay un retroceso en el acceso a la justicia y hay riesgos y preocupaciones latentes. 

“La reforma propuesta al juicio de amparo no es solo un tema técnico-jurídico. Está en juego la efectividad de nuestra principal defensa ciudadana contra actos de autoridad". 

En 2011 se amplió quién puede solicitar un amparo, pasando del interés jurídico estricto —en donde debe haber una afectación directa a la persona— al interés legítimo, que es más amplio y abre la puerta a que personas indirectamente afectadas puedan también acudir al amparo. Fue un avance democrático importante”, expresó. 

La reforma propone revertir este logro, limitando nuevamente el acceso al establecer una redacción que regresa en gran medida al interés legítimo a una especie de interés jurídico, añadió. 

“No podemos normalizar que se restrinjan derechos ya conquistados. Nos están robando nuestros derechos como ciudadanos —a ti también— en nuestras narices; no debemos quedarnos con los brazos cruzados”, enfatizó.

¿Qué es lo que temen los empresarios? 

Se corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública.  

Por ejemplo, un ciudadano o un negocio que busque detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podría hacerlo si no demuestra ese interés inmediato. 

En materia de suspensión del acto reclamado, observamos rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata.  

En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio.  

Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias. 

Otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos.  

Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_sat_d3d8e24913
Se dispara 30% recaudación por cobro de multas fiscales
86da9318_1e1e_4798_bf81_925eeb78d271_fd4536e85d
Gobernador de Coahuila viaja a Texas para promover cooperación
EH_DOS_FOTOS_38_c9744789e8
'Yo no lo llamaría huachicol de agua': Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

munich_aeropuerto_81b8837ada
Cierran aeropuerto de Múnich por avistamiento de drones
EH_UNA_FOTO_1c0d2d0887
El puente colgante más largo del mundo; lo terminarían en 2032
5c77dd86_4acf_4bd2_9224_d0af1ddf447c_5dc39aa49a
Aumenta el valor de una propiedad con domótica
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×