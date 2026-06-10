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Finanzas

¿Qué puede y no puede hacer tu negocio durante el Mundial FIFA™?

Los establecimientos deberán evitar promociones o campañas que puedan generar confusión sobre una supuesta relación comercial con la FIFA

  • 10
  • Junio
    2026

Ante la llegada del Mundial 2026, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) emitió una serie de recomendaciones para que los negocios aprovechen la derrama económica que generará el torneo sin incurrir en sanciones por el uso indebido de marcas, logotipos o derechos comerciales protegidos por la FIFA.

Durante una rueda de prensa realizada en el marco de la 126.ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, en Toledo, España, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, señaló que “México no solo será sede de eventos globales; México debe convertir esos eventos en bienestar para las comunidades, ventas para los negocios familiares, empleos formales, mayor consumo local y oportunidades para las MiPyMEs”.

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Asimismo, la Confederación advirtió que la FIFA protege sus marcas, emblemas, nombres, tipografías y derechos comerciales asociados al Mundial, por lo que los establecimientos deben evitar promociones o campañas que puedan generar confusión sobre una supuesta relación comercial con el organismo. 

“Futbol sí; confusión comercial, no”, puntualizó.

Agregó que “para los negocios, el riesgo está en parecer patrocinador sin serlo; no es solo usar el logo. También puede ser una frase, un diseño, una campaña o una promoción que genere confusión”.

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Como parte de las acciones preventivas, Concanaco-Servytur anunció la campaña “Que no te metan gol”, en colaboración con Meta, Amazon y Profeco, además de una guía rápida mundialista, un semáforo de cumplimiento y acompañamiento a través de las cámaras empresariales para orientar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

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El turismo deportivo representa cerca del 10% del gasto turístico global dentro de una industria que genera alrededor de $2.3 billones de dólares al año. 

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La Concanaco-Servytur destacó que “la próxima Copa del Mundo será la más grande de la historia al pasar de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 partidos, de los cuales México albergará 13 encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluido el juego inaugural”.

Recomendaciones para los negocios

Sí puedenNo pueden
Utilizar frases genéricas como “vive el futbol”, “fiesta futbolera” o “disfruta el partido”.Usar logotipos, emblemas, tipografías, la mascota o el trofeo oficial del Mundial.
Crear promociones, descuentos y experiencias propias relacionadas con la temporada deportiva.Emplear marcas registradas de la FIFA sin autorización.
Decorar establecimientos con motivos generales de futbol sin emplear elementos oficiales.Sugerir o dar a entender que son patrocinadores oficiales del torneo.
Organizar actividades para clientes y fortalecer la oferta gastronómica, turística o comercial.Comercializar productos con imágenes o elementos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
Aprovechar el aumento de visitantes mediante reservaciones, horarios extendidos y servicios adicionales.Realizar transmisiones públicas de partidos sin contar con los permisos o licencias correspondientes.

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