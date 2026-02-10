Podcast
Finanzas

Se fortalece vinculación de negocios en sector manufactura de NL

En la más reciente edición de “Expo Manufactura” participaron 27 compañías compradoras y 281 empresas proveedoras, un incremento del 55% frente a 2025

La vinculación de negocios en el sector industrial de Nuevo León se fortaleció durante el “Encuentro de Negocios” impulsado por la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León y realizado en el marco de Expo Manufactura 2026, al consolidarse como una plataforma estratégica para generar oportunidades comerciales entre grandes empresas y proveedores.

Se informó que en esta trigésima edición participaron 27 compañías compradoras y 281 empresas proveedoras, lo que representó un incremento del 55% frente a 2025.

Además, se contó con la presencia de 97 ejecutivos de compras, 26% más que el año previo, quienes concretaron 637 citas de negocio.

A partir de estos resultados, el evento mostró un crecimiento global del 34%, reflejando la confianza del sector industrial en esquemas de vinculación directa que facilitan la integración de micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas productivas de mayor escala.

Con ello, Caintra Nuevo León reafirma su papel en el impulso del ecosistema industrial, ya que este tipo de encuentros no solo dinamiza la actividad económica, sino que también fortalece el posicionamiento del estado como referente nacional de la manufactura.


