'Tumbarían' políticas restrictivas de EUA su turismo y economía

En materia de turismo, Estados Unidos hoy se perfila como el gran perdedor de este año, y eso generará un impacto grave para este sector y su economía.

Y es que, debido a las políticas de inmigración, mayores costos de viaje y visas e incertidumbre política, muchos visitantes internacionales ya están optando por viajar a otros lugares.

De acuerdo con expertos, esto le costará a su economía hasta $29,000 millones de dólares, poniendo en riesgo millones de puestos de trabajo.

De hecho, un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que analizó el impacto económico del turismo en 184 países reveló que Estados Unidos era el único país que se pronosticaba experimentaría una disminución en el gasto de los visitantes internacionales en 2025.

Por ello, proyecta que Estados Unidos este año estará enfrentando una pérdida de $12,500 millones de dólares en gasto de visitantes internacionales, en comparación con lo alcanzado el año pasado, según la investigación.

Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, sostuvo recientemente que la situación podría provocar problemas adicionales a la economía nacional.

“Sin una acción urgente que recupere la confianza del viajero internacional, podrían pasar años para que Estados Unidos retome los niveles de gasto previos a la pandemia, ni hablar del pico registrado hace una década. Esto afecta directamente el crecimiento de la economía estadounidense, es posible revertirlo pero se requiere liderazgo desde Washington”, advirtió Simpson al sitio Newsweek.

Aunado a ello, expertos además prevén que, derivado de esta situación, Estados Unidos experimentará una reducción del 8.2% en las llegadas internacionales durante 2025.

Esto se alinea con lo que ya vive la industria aérea internacional, que enfrenta una disminución en la demanda de vuelos hacia y desde Estados Unidos tras la aplicación de políticas migratorias más estrictas.

La situación afecta tanto a pasajeros extranjeros como a quienes viajan con visas estadounidenses, y repercute en las operaciones de compañías y el turismo internacional.

En ese sentido, el aumento en el precio de la visa estadounidense programado para el 1 de octubre sería un obstáculo más para el turismo estadounidense.

El costo actual de la visa para ingresar a Estados Unidos es de $185 dólares (alrededor de $3,500 pesos), pero con la nueva tarifa aplicada por el plan fiscal de Trump, su costo será de al menos $250 dólares más ($435 dólares) o bien, $8,000 pesos mexicanos.

Se espera que en cuanto se empiece a aplicar el nuevo precio de la visa americana, el turismo baje de forma considerable en Estados Unidos.

Caso contrario a lo que vive EUA es el de México, que hoy se afianza como potencia turística y cada vez recibe más turistas internacionales.

Para muestra, durante el primer semestre del año ingresaron al país 23.4 millones de turistas internacionales, cifra 7.3% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2024, según datos de la Secretaría de Turismo federal.

La titular de dicha dependencia, Josefina Rodríguez, dijo que ese incremento consolida a México como uno de los destinos más atractivos y competitivos a nivel global, evidenciando la confianza de los viajeros internacionales en la oferta turística del país.

Aerolíneas lo confirman

Estados Unidos pierde viajeros y esto las aerolíneas lo confirman, atribuyéndolo al impacto de las nuevas políticas de inmigración.

El endurecimiento de controles repercute en el turismo global y el número de visitantes cae, según reportes del sector y nuevos datos oficiales.

La industria aérea internacional enfrenta una disminución en la demanda de vuelos hacia y desde Estados Unidos tras la aplicación de políticas migratorias más estrictas bajo el gobierno nacional, según reportes recopilados por Newsweek.

La situación afecta tanto a pasajeros extranjeros como a quienes viajan con visas estadounidenses, y repercute directamente en las operaciones de compañías y el turismo internacional.

De acuerdo con información obtenida por Newsweek, desde enero, fecha de inicio del segundo mandato presidencial de Trump, se han reportado aumentos en las detenciones, interrogatorios y deportaciones.

Mehmet Fatih Korkmaz, responsable de relaciones con inversionistas de Turkish Airlines, expuso que “en el segundo trimestre comenzamos a experimentar los impactos negativos de los cambios en la política de Estados Unidos”, durante una llamada con accionistas difundida por Newsweek.

El ejecutivo advirtió que “los viajeros de origen étnico han empezado a posponer sus planes internacionales debido al creciente nivel de escrutinio en inmigración”.

Por su parte, la compañía mexicana Volaris reconoció que “las incertidumbres migratorias de Estados Unidos pueden seguir influyendo en la demanda en el corto plazo”.

Entre las aerolíneas europeas, Air France-KLM reportó una caída en los pasajeros en tránsito desde India y África con destino final en Estados Unidos.

“Ahora vemos menos tráfico de conexión hacia Estados Unidos desde países como India o África, lo que está ligado a la situación en la frontera estadounidense y, por ejemplo, a las restricciones para estudiantes internacionales en universidades del país”, explicó Steven Zaat, director financiero de la firma.

Entre los pasajeros habituales, los estudiantes internacionales aparecen como uno de los grupos más afectados por las nuevas restricciones y revisiones implementadas.

Las modificaciones normativas y los procedimientos de revisión de dispositivos electrónicos motivan que un número creciente de potenciales viajeros cancele o reconsidere sus viajes.

Comentarios