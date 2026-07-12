Volkswagen busca evitar cierres de plantas al recortar costos

Aunque no proporcionó más detalles, persisten las dudas sobre de qué otras maneras recortará costos para prevenir la clausura

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El director ejecutivo de Volkswagen indicó este domingo que buscan evitar el cierre de plantas mientras busca mejorar el desempeño del fabricante de automóviles.

De acuerdo con la empresa alemana, se enfrentan a una presión por recortar costos en su país y una competencia cada vez más intensa, en particular en el lucrativo mercado chino.

Volkswagen afirmó que su “reajuste fundamental” de los últimos tres años había entrado en su siguiente fase, al anunciar planes para racionalizar la gama de modelos hasta reducirla a la mitad.

Aunque no proporcionó más detalles, persisten las dudas sobre de qué otras maneras recortará costos. Se ha reavivado la especulación sobre el futuro de varias plantas en Alemania.

Programa de reducción de costos ya da resultados

Añadió que un programa de reducción de costos en Alemania ya está dando resultados.

"Solo el año pasado logramos mejorar nuestros costos de fábrica en Alemania en un promedio del 20%; describió eso como un “fuerte avance”.

Blume sostuvo que los productos de Volkswagen son muy populares, pero “simplemente ganamos demasiado poco dinero con ellos. Así que debemos seguir reduciendo nuestros costos. En todo tipo de costos”.