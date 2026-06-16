Wall Street abre mixto con mercado atento a SpaceX

Wall Street abrió este martes en terreno mixto, después de que el mercado se encuentra atento a las acciones de SpaceX, así como a los detalles del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.73% hasta 52,050 unidades

: sube 0.73% hasta 52,050 unidades S&P 500 : sube 0.06% hasta 7,559 unidades

: sube 0.06% hasta 7,559 unidades Nasdaq: sube 0.07% hasta 26,665 unidades

Inversionistas esperan la publicación de los detalles del acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, por lo que será rubricado el próximo viernes.

Previamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que el acuerdo permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz.

El mercado también tiene el foco puesto en la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, después de que el pasado viernes comenzara a cotizar en el índice Nasdaq.

En los primeros compases de la jornada, las acciones de SpaceX subían 10 % y cada título se vendía a $212.6 dólares por acción.

Así amaneció el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro ganaba un 0.2%, hasta los $4.360 dólares la onza; la plata subía un 0.6%, hasta los $70.6 dólares la onza, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cedía hasta el 4.457%.

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