Wall Street anota su peor sesión por dudas tras reabrir Gobierno

Wall Street cerró este jueves su peor sesión al ser arrastrado por las dudas sobre la continuidad de la caída en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pese a concluir el cierre de Gobierno de Estados Unidos.

Según datos provisionales al cierre de la sesión, el Nasdaq perdió un 2.29%, por lo que se vio perjudicado el descenso en el sector tecnológico. Mientras que el Dow Jones bajó un 1.65%.

Los tres indicadores, así como Russell 2000, que agrupa a empresas pequeñas y medianas que anotaron su peor jornada bursátil desde principios de octubre.

Analistas apuntaron un empeoramiento en las expectativas, luego de paralizar las funciones y publicación de informes del Buró de Análisis Económico.

La aversión al riesgo hacía mella en el sector tecnológico, cuyas grandes cotizadas precisamente están bajo escrutinio por una posible burbuja en el campo de la inteligencia artificial con caídas notables para Intel, Nvidia, AMD o Broadcom.

