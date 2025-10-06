Cerrar X
Finanzas

Wall Street cierra mixto con récords tras diversos acuerdos en NY

El fabricante de chips llegó a dispararse un 35% al inicio de la sesión. Aunque moderó la subida, cerró con un aumento de cotización del 24%

  • 06
  • Octubre
    2025

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto, con el Dow Jones de Industriales en rojo, pero con nuevos máximos en el S&P 500 y el Nasdaq.

Al toque de la campaña en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó un 0.14% hasta 46.694 puntos, mientras que el S&P 500 subió un 0,36 %; mientras que el Nasdaq ganó un 0,71 % hasta 22.941 enteros.

El mercado reaccionó positivamente a un acuerdo entre el fabricante de chips y la desarrolladora de inteligencia artificial. Este pacto brinda la posibilidad al máximo ejecutivo de OpenAI, de hacerse con un 10% del capital de AMD.

El fabricante de chips llegó a dispararse un 35% al inicio de la sesión. Aunque moderó la subida, cerró con un aumento de cotización del 24%.

Por otra parte, Fifth Third Bancorp anunció la compra de la entidad crediticia Comerica por 10.900 millones de dólares, una operación sujeta al regulador que busca crear el noveno banco más grande de Estados Unidos.

Se espera que tras las comparecencias de varios funcionarios de la Reserva Federal, se reanuden los grandes acuerdos de compras y fusiones.


