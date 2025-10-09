Aborda Von der Leyen inversiones en energías limpias en Colombia

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, abordó con el presidente de Colombia, las inversiones comunitarias en energía limpia y redes digitales.

El encuentro tuvo lugar en los márgenes del foro "Global Gateway" organizado por el Ejecutivo comunitario, iniciativa que se puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamerica.

A través de redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea ratificó la colaboración con el país latinoamericano.

"Está contribuyendo al futuro de Colombia con inversiones en energías renovables, transporte limpio y redes digitales", indicó Von der Leyen

Aseguró que espera con interés la cumbre entre la Unión Americana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se celebrará en la ciudad colombiana de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre.

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro recordó que Santa Marta fue "la primera ciudad que europeos hicieron hace 500 años en América, solo que el intento de hacerlo duró un siglo completo de guerra con los indígenas del lugar".

Agregó que los españoles y portugueses que llegaron a América "no exportaron democracia, sino esclavitud y servidumbre".

