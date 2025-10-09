Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T113211_641_1395a3cdb3
Internacional

Aborda Von der Leyen inversiones en energías limpias en Colombia

Junto con el mandatario Petro, la líder de la Comisión Europea reafirmó que estas contribuciones se convertirán en un éxito

  • 09
  • Octubre
    2025

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, abordó con el presidente de Colombia, las inversiones comunitarias en energía limpia y redes digitales.

El encuentro tuvo lugar en los márgenes del foro "Global Gateway" organizado por el Ejecutivo comunitario, iniciativa que se puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamerica.

A través de redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea ratificó la colaboración con el país latinoamericano.

"Está contribuyendo al futuro de Colombia con inversiones en energías renovables, transporte limpio y redes digitales", indicó Von der Leyen 

Aseguró que espera con interés la cumbre entre la Unión Americana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se celebrará en la ciudad colombiana de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre.

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro recordó que Santa Marta fue "la primera ciudad que europeos hicieron hace 500 años en América, solo que el intento de hacerlo duró un siglo completo de guerra con los indígenas del lugar".

Agregó que los españoles y portugueses que llegaron a América "no exportaron democracia, sino esclavitud y servidumbre".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_37_2b6aa1da09
Schwarzenegger llama 'héroe' al papa por su labor ambiental
ue_israel_85e41ccb8c
Propone UE sanciones a Israel y suspensión parcial del comercio
Gz_Sa_Dm_KXYA_As1i_F_39f6732f6c
Construirá CFE dos plantas termosolares en Baja California Sur
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
finanzas_banxico_abd6533828
Esto pasa con tus ahorros si tu banco desaparece
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×