El cuerpo de Jamenei será transportado por ciudades de Irán y se planea llevar su ataúd y otros por las calles de Teherán el próximo lunes

Inicio / Internacional / Abundan llamados de venganza durante funeral de Alí Jamanei

Altos funcionarios y hermanos del nuevo líder supremo de Irán se unieron este domingo a las oraciones fúnebres por el ayatolá Alí Jamenei, mientras que el país rechaza las exigencias de Estados Unidos en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Cientos de miles de personas corearon “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”, mientras pedían venganza por el ataque del 28 de febrero que mató al líder supremo de 86 años y a otros altos funcionarios, lo que desencadenó la guerra.

Algunos sectores de línea dura pidieron el asesinato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“¿Por qué el hombre más bastardo del mundo sigue vivo?, exclamó a la multitud por altavoces Mohammad Rasouli, un poeta que fue maestro de ceremonias del evento antes de las oraciones.

El mandatario norteamericano pronunciaba un discurso al mismo tiempo en Washington por el 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos.

El cuerpo de Jamenei será transportado por ciudades de Irán y del vecino Irak. En tanto, las autoridades planean llevar su ataúd y otros por las calles de Teherán el lunes.

Afirman que Mojtabá Jamenei se encuentra escondido

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jamenei, aún no ha aparecido en las ceremonias fúnebres, que se desarrollan durante varios días. Aparentemente está escondido y cunden reportes de que resultó herido en el ataque aéreo que mató a su padre.

Antes del alto al fuego de abril, Israel había atacado a líderes de alto rango y, al menos en un caso, probablemente utilizó su aparición pública para fijar su posición.

Estados Unidos sigue adelante con negociaciones con Irán destinadas a reabrir por completo el estrecho de Ormuz y a revertir su disputado programa nuclear.

En el lugar estuvieron presentes los otros hijos de Jamenei, Masoud, Meysam y Mostafa, quienes no habían sido vistos desde la guerra.

También asistieron el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y Esmail Qaani, quien dirige la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.