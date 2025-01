Acepta Colombia a migrantes deportados 'sin restricciones'

La Casa Blanca aseguró este domingo que "el gobierno de Colombia está de acuerdo con todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos".

El gobierno de Donald Trump afirmó que con este pacto, las tarifas y sanciones impuestas "se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo".

Por su parte, la pausa en las visas a colombianos permanecerá vigente hasta que llegue el primer avión con migrantes deportados al país latinoamericano.

"Los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es nuevamente respetado", agrega el gobierno estadounidense en la publicación de la vocera de la Casa Blanca, que fue retuiteada por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El gobierno colombiano dio por superado este domingo "el impasse" que provocó una crisis diplomática con Estados Unidos, causado por la decisión del presidente Gustavo Petro de no permitir el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados de Estados Unidos mientras esas personas no reciban un trato "digno".

