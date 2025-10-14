Cerrar X
trump_iran_ed7bd4aac4
Internacional

Acusa Irán a Trump de 'presidente de la guerra' y no de paz

El canciller iraní, Abás Araqchí, acusó a Donald Trump de hipocresía al hablar de paz mientras mantiene una política agresiva contra Irán, recordando bombardeos

  • 14
  • Octubre
    2025

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, acusó al presidente de Estados Unidos Donald Trump de mostrar una postura hipócrita al hablar de paz con Irán mientras mantiene una política agresiva contra el país persa.

“Trump puede ser un presidente de la paz o de la guerra, pero no ambos al mismo tiempo”, escribió Araqchí en su cuenta de X, en respuesta al discurso que el exmandatario ofreció este lunes en Sharm El Sheij, Egipto.

“No se puede hablar de paz tras bombardear Irán”

El canciller iraní calificó de incongruente que Trump hablara de reconciliación después de ordenar ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes en junio, durante la llamada “guerra de los 12 días”.

“¿Cómo puede esperarse que la nación iraní crea en una rama de olivo extendida por la misma mano que bombardeó hogares y oficinas en todo Irán?”, cuestionó Araqchí.

Recordó que los ataques estadounidenses dejaron más de mil muertos, incluidos mujeres y niños, y acusó a Washington de actuar bajo “una gran mentira” sobre un supuesto avance iraní hacia el desarrollo de armas nucleares.

Araqchí también criticó el respaldo de Trump al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que calificó de “criminal de guerra”.

“Difícilmente puede llamarse presidente de la paz a quien se alinea con quienes provocan guerras interminables”, subrayó el diplomático.

Por otra parte, cabe recordar que el 22 de junio, Estados Unidos bombardeó tres plantas nucleares iraníes, dos días antes del alto el fuego, acción que Irán calificó de “traición a la diplomacia”, en represalia el gobierno iraní atacó una base aérea estadounidense en Qatar.


