Admite Putin carrera armamentista y anuncia nuevas armas
Vladímir Putin, reconoció que existe una 'carrera armamentística' en el mundo y adelantó que Rusia anunciará pronto el desarrollo de nuevas armas
- 10
-
Octubre
2025
Durante una rueda de prensa en Dusambé, Tayikistán, el presidente Vladímir Putin reconoció que actualmente el mundo atraviesa “una cierta carrera armamentística” y aseguró que Rusia no se quedará atrás en este escenario internacional.
“Creo que pronto tendremos la oportunidad de hacer un anuncio sobre nuevas armas”, adelantó el mandatario, sin ofrecer más detalles, aunque afirmó que los nuevos sistemas ya se están probando con éxito.
Moscú promete responder a pruebas nucleares extranjeras
Putin también se refirió al tema de los ensayos nucleares, al señalar que algunos países, sin mencionar a Estados Unidos directamente, estarían considerando retomar este tipo de pruebas.
“Por lo que sabemos, incluso se están preparando para ello, así que dije que si realizan esas pruebas, nosotros haremos lo mismo”, advirtió el líder ruso, al recalcar que la respuesta sería “simétrica” ante cualquier acción similar por parte de otras potencias.
En otro punto, el presidente ruso abordó las versiones sobre la posible entrega de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania, lo que podría representar una nueva escalada en el conflicto.
Putin, que en anteriores ocasiones había advertido sobre las consecuencias de esta medida, se limitó a señalar que Rusia reforzará sus defensas antimisiles si dichos planes se concretan.
Aunque no precisó qué tipo de armamento será anunciado, los analistas apuntan a que podría tratarse de tecnología hipersónica o sistemas antimisiles de nueva generación.
