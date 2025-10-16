Cerrar X
gaza_hamas_ac522303be
Alerta Hamás por 20 mil bombas sin detonar en Gaza

El grupo islamista advirtió que miles de municiones israelíes sin explotar representan una amenaza para civiles y equipos de rescate

  • 16
  • Octubre
    2025

El grupo islamista Hamás denunció este jueves que aún permanece en la Franja de Gaza un estimado de 20 mil artefactos explosivos sin detonar, entre ellos bombas y misiles lanzados por el Ejército israelí, lo que supone un grave riesgo para la población civil y los equipos de rescate.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la organización advirtió que estos explosivos “requieren ingeniería especializada y una gestión segura antes de iniciar cualquier tarea de remoción o reconstrucción”.

“Las estimaciones preliminares indican la presencia de alrededor de 20,000 municiones sin detonar (...) lo que representa una grave amenaza para la vida de civiles y trabajadores de campo”, señala el texto.

Además del peligro por los explosivos, Hamás calculó que en la Franja hay entre 65 y 70 millones de toneladas de escombros, producto de los bombardeos israelíes que han destruido miles de viviendas desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023.

La organización describió el enclave palestino como “una zona ambiental y estructuralmente devastada”, donde los restos de edificaciones colapsadas dificultan tanto la reconstrucción como la entrega de ayuda humanitaria y las operaciones de rescate.

Según las autoridades locales, alrededor de 9 mil 500 personas continúan desaparecidas bajo los escombros generados por los ataques aéreos.

Ante dicho panorama, Hamás informó que trabaja en un plan integral para enfrentar la crisis de escombros, que incluiría la identificación de puntos de acumulación, la gestión de materiales peligrosos y la creación de una estrategia de reciclaje y almacenamiento temporal.

El grupo subrayó que la magnitud de la destrucción hace imposible iniciar una reconstrucción segura sin asistencia técnica internacional especializada en desactivación de explosivos y manejo ambiental.

“La presencia de municiones sin detonar y la enorme cantidad de ruinas impiden la recuperación de Gaza”, añadió la organización.

Por su parte, expertos en desactivación de bombas han advertido que los artefactos sin explotar pueden permanecer activos durante años, y cualquier manipulación inadecuada podría provocar detonaciones accidentales.

Mientras tanto, los trabajos humanitarios se mantienen limitados por la inseguridad y la falta de recursos, agravando la crisis humanitaria que atraviesa Gaza.


