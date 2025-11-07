Alud en mina deja 12 personas sin vida en República del Congo

Autoridades informaron que al menos 12 personas perdieron la vida a causa de un deslizamiento de tierra ocurrido durante la noche del jueves en una mina de oro al este de República Democrática del Congo.

El derrumbe se produjo en la mina conocida como “G20”, después de que las fuertes lluvias causaran efectos en la región desde hace varios días.

De acuerdo con el presidente interino del Marco de Coordinación de la Sociedad Civil, Mukamba Milenge, por lo menos tres personas lograron sobrevivir a la catástrofe.

“Las lluvias provocaron deslizamientos de tierra. Una parte del terreno se derrumbó sobre la zanja en la que trabajaban los mineros. Sus compañeros iniciaron las labores de rescate. Hasta esta mañana, bajo la lluvia, se han recuperado doce cuerpos y tres sobrevivientes”, señaló el funcionario.

Los accidentes mineros son comunes en esta nación africana, muchos de ellos, en minas informales con escasas regulaciones y operadas por diferentes milicias, donde las operaciones de rescate son calificadas como tortuosas.

