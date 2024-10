Anuncia EUA apoyo de 157 mdd para crisis humanitaria en Líbano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció este viernes que ofrecerán un apoyo monetario tras la creciente crisis que suscita en Líbano.

Blinken informó que la respuesta humanitaria será de casi 157 millones de dólares para buscar atender a los afectados tras los recientes ataques de Israel en la región.

The U.S. is at the forefront of humanitarian response to the growing crisis in Lebanon, announcing nearly $157 million in assistance today. We are committed to supporting those in need and delivering essential aid to displaced civilians, refugees and the communities hosting them.