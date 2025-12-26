Apuñalamiento en fábrica de Japón deja 15 heridos

Al menos 15 personas resultaron lesionadas este viernes tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en una fábrica ubicada en la ciudad de Mishima, en la prefectura japonesa de Shizuoka, al suroeste de Tokio, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la cadena pública NHK, los servicios de emergencia recibieron el reporte alrededor de las 16:30 horas, alertando sobre varias personas heridas dentro de una planta dedicada a la fabricación de caucho.

Bomberos y paramédicos acudieron de inmediato al sitio.

La mayoría de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanosm, todas se encontraban conscientes al momento del traslado, según los primeros reportes oficiales.

Agresor fue detenido en el lugar

Elementos de la policía lograron detener al presunto responsable dentro de las instalaciones. Medios locales, como el diario Asahi, señalaron que se trataría de un trabajador de aproximadamente 30 años, quien habría ingresado armado con un cuchillo de gran tamaño, además de portar una máscara de gas.

Uso de arma blanca y sustancia desconocida

Las autoridades indicaron que al menos ocho personas fueron apuñaladas, mientras que otras seis habrían sido rociadas con un líquido aún no identificado.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la sustancia representó un riesgo adicional para las víctimas.

Investigación en curso

Por otra parte, la zona permanece acordonada, mientras las autoridades japonesas continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y determinar si el agresor actuó solo o bajo algún trastorno previo.

