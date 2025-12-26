Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ataque_japon_policia_23fbfe94a0
Internacional

Apuñalamiento en fábrica de Japón deja 15 heridos

Un ataque con arma blanca dentro de una fábrica en la prefectura de Shizuoka, Japón, dejó al menos 15 personas heridas. El agresor fue detenido en el lugar

  • 26
  • Diciembre
    2025

Al menos 15 personas resultaron lesionadas este viernes tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en una fábrica ubicada en la ciudad de Mishima, en la prefectura japonesa de Shizuoka, al suroeste de Tokio, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la cadena pública NHK, los servicios de emergencia recibieron el reporte alrededor de las 16:30 horas, alertando sobre varias personas heridas dentro de una planta dedicada a la fabricación de caucho.

Bomberos y paramédicos acudieron de inmediato al sitio.

La mayoría de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanosm, todas se encontraban conscientes al momento del traslado, según los primeros reportes oficiales.

Agresor fue detenido en el lugar

Elementos de la policía lograron detener al presunto responsable dentro de las instalaciones. Medios locales, como el diario Asahi, señalaron que se trataría de un trabajador de aproximadamente 30 años, quien habría ingresado armado con un cuchillo de gran tamaño, además de portar una máscara de gas.

Uso de arma blanca y sustancia desconocida

Las autoridades indicaron que al menos ocho personas fueron apuñaladas, mientras que otras seis habrían sido rociadas con un líquido aún no identificado.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la sustancia representó un riesgo adicional para las víctimas.

Investigación en curso

Por otra parte, la zona permanece acordonada, mientras las autoridades japonesas continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y determinar si el agresor actuó solo o bajo algún trastorno previo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

israel_ataque_cuchillo_120c25d739
Mueren dos tras ataque con cuchillo y vehículo en Israel
EH_UNA_FOTO_2025_12_26_T092637_694_3b825a35bc
Autobús regiomontano se vuelca en Veracruz; van ocho lesionados
AP_25360086195892_bb93f25532
Japón aprueba presupuesto récord de defensa para disuadir a China
publicidad

Últimas Noticias

Bad_Bunny_toca_pieza_en_Museo_de_Antropologia_y_causa_polemica_0564599bd0
Bad Bunny toca pieza en Museo de Antropología y causa polémica
Whats_App_Image_2025_12_27_at_10_26_14_PM_2_288771b9ee
Investigan muerte de capibara recién ingresado a Tamatán
liberan_a_raul_meza_abonce_joven_detenido_protestas_carlos_manzo_michoacan_9d98734f8c
Liberan a Raúl Meza tras protestas por asesinato de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×