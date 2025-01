Arremeten contra Biden por premiar a Soros y Clinton

La entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad al filántropo George Soros y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, en una ceremonia encabezada por el presidente Joe Biden, ha desatado una ola de críticas en el sector republicano.

El senador por Montana, Tim Sheehy, acusó: “Hillary Clinton abandonó a nuestros Navy Seals en Libia, y George Soros gastó millones apoyando a políticos permisivos que han permitido el caos y la delincuencia en nuestras principales ciudades. ¡Esto es una vergüenza nacional!”.

Por su parte, el senador Josh Hawley afirmó que “Joe Biden parece estar pasando sus últimos días en el cargo preguntándose: ‘¿Cómo puedo deshonrarme aún más?’ Este es solo un ejemplo. Hillary Clinton debería haber sido procesada, no celebrada con el más alto honor civil de la nación”, declaró a The New York Post.

El excomisario del Departamento de Policía de Nueva York, Ray Kelly, añadió: “No puedo pensar en nadie que haya hecho más para socavar el estado de derecho en este país que George Soros”.

Finalmente, el representante republicano de Nueva Jersey, Jeff Van Drew, concluyó: “Es un día triste para Estados Unidos. Las comunidades de nuestro país quizás nunca se recuperen del daño causado por George Soros y los fiscales de izquierda radical que él ha respaldado”.

La ceremonia, que buscaba reconocer la trayectoria de los galardonados, ha terminado intensificando la polarización política en Estados Unidos.

Elon Musk se burla y critica a Soros

Paralelamente, el multimillonario estadounidense, Elon Musk, se burló del galardón en sus redes sociales, donde compartió un meme en el que Sheev Palpatine, el villano principal de la saga "La guerra de las galaxias" recibe una medalla del líder estadounidense. "George Soros se ve muy bien aquí. Debe ser por la iluminación", escribió.

"Es una farsa que Biden le esté dando a Soros la Medalla de la Libertad", enfatizó Musk en otra publicación, en la que recordó unas declaraciones sobre el magnate que hizo en 2023, cuando afirmó que "odia fundamentalmente a la humanidad" y "está haciendo cosas que erosionan el tejido de la civilización".

Según recalca el comunicado de la Casa Blanca, la condecoración presidencial es "el más alto honor civil de la nación", que se otorga a "personas que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos, la paz mundial u otros importantes esfuerzos sociales, públicos o privados". Biden enfatizó que los galardonados son grandes líderes que contribuyeron al desarrollo, no solo de la potencia norteamericana, sino del mundo en general.

