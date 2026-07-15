Asegura Petro que hubo fraude electoral; anuncia nuevas demandas

El mandatario afirmó que mantiene su postura y sostuvo que el reconocimiento de los resultados estaba condicionado a la resolución de los jueces encargados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que las elecciones presidenciales en las que resultó electo Abelardo de la Espriella estuvieron marcadas por un supuesto fraude electoral y adelantó que su equipo presentará nuevas acciones legales para impugnar el proceso.

Durante un Consejo de Ministros, el mandatario afirmó que mantiene su postura sobre presuntas irregularidades en los comicios y sostuvo que el reconocimiento de los resultados estaba condicionado a la resolución definitiva de los jueces encargados del escrutinio.

"Yo he dicho que hubo un fraude", declaró Petro, al asegurar que el conteo de los votos emitidos por colombianos en el extranjero aún no ha concluido de manera formal.

Señala presuntas irregularidades en votos del exterior

El mandatario afirmó que las anomalías se habrían registrado principalmente en el consulado de Colombia en Los Ángeles, EUA, donde, según dijo, existieron irregularidades durante el proceso de escrutinio.

"No entregaron los escrutinios de claveros del voto en el exterior, muchísimo menos el de EUA, porque ahí está el fraude", sostuvo Petro, quien vinculó las presuntas inconsistencias con un supuesto "censo adicional" de alrededor de 848,000 votos.

Además, aseguró que las irregularidades también se habrían presentado en consulados colombianos ubicados en Venezuela y España, donde reside una parte importante del electorado en el exterior.

Denuncia presunto uso de algoritmos en el escrutinio

Como antecedente, Petro recordó que la semana pasada aseguró contar con información sobre un servidor IP localizado en Los Ángeles, EUA, presuntamente vinculado con los hermanos Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del preconteo y de la logística del escrutinio definitivo.

De acuerdo con el mandatario, en esos equipos se habrían utilizado algoritmos que modificaron la votación a favor de De la Espriella.

Asimismo, informó que una mujer presentó la denuncia correspondiente ante autoridades judiciales de EUA y aseguró que posteriormente sufrió un atentado al ser alterado el software de su vehículo eléctrico para provocar un accidente.

Petro también afirmó que una eventual injerencia extranjera en el proceso electoral constituiría un delito y una causal de nulidad de la elección conforme a la legislación colombiana.

Confirma acciones legales y ausencia en la investidura

El mandatario anunció que en los próximos días presentará nuevas demandas penales y de nulidad electoral, respaldadas por las pruebas que, aseguró, ha reunido su equipo.

"Vendrán nuevas demandas, el jueves se presentan, con las pruebas que ya tenemos. Son penales, son de nulidad, pero los crímenes se cometieron en EUA", afirmó.

Finalmente, Petro adelantó que no asistirá a la ceremonia de toma de posesión de Abelardo de la Espriella, al reiterar que considera ilegítimo el resultado de la elección mientras continúen sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral.