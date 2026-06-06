Asesor de IA de la Casa Blanca dejará su cargo este mes: TWP

Sriram Krishnan, principal asesor de inteligencia artificial de la Casa Blanca, dejará su puesto a finales de junio, de acuerdo con información publicada por el diario The Washington Post.

Krishnan ha sido una de las figuras más influyentes en el diseño de las políticas tecnológicas de la administración del presidente Donald Trump, especialmente en temas relacionados con la regulación y el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Impulsó políticas para el desarrollo de la IA

Durante su gestión, participó en la elaboración del denominado Plan de Acción de IA, una estrategia enfocada en reducir las regulaciones aplicables a esta tecnología emergente y fomentar la construcción de centros de datos en territorio estadounidense.

Asimismo, colaboró en la redacción de un decreto destinado a limitar la capacidad de los estados para establecer regulaciones independientes sobre inteligencia artificial, con el objetivo de mantener un marco normativo uniforme a nivel federal.

Según la información difundida, Krishnan prevé crear una organización externa desde la cual continuará participando e influyendo en el debate y desarrollo de políticas relacionadas con el sector tecnológico.

Cambios en la estrategia tecnológica

Su salida ocurre en un momento en que la administración estadounidense ha realizado ajustes en su enfoque hacia la inteligencia artificial.

Recientemente, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva enfocada en fortalecer la ciberseguridad y la supervisión de modelos de IA, introduciendo modificaciones a la estrategia de desregulación que había predominado hasta ahora.

La medida refleja una evolución en las prioridades del gobierno federal frente al rápido crecimiento y expansión de las tecnologías basadas en inteligencia artificial.

Antes de incorporarse al gobierno estadounidense, Krishnan desarrolló una amplia carrera en la industria tecnológica y de inversión.

Se desempeñó como socio en la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz y ocupó diversos cargos en compañías tecnológicas como Facebook y Twitter, actualmente conocida como X, donde trabajó de manera cercana con Elon Musk.

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