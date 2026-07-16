La nube provocada por cientos de incendios forestales en Canadá cubrió desde el Medio Oeste hasta el noreste de Estados Unidos y disparó alertas sanitarias

Inicio / Internacional / Asfixia humo canadiense a EUA; tiñe ciudades de naranja

Una gigantesca marea de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá convirtió el jueves el cielo de varias ciudades estadounidenses en una neblina anaranjada y obligó a millones de personas a refugiarse en interiores ante el riesgo para la salud.

La nube tóxica se extendió desde el Medio Oeste hasta el noreste de Estados Unidos, afectando estados como Minnesota, Michigan, Illinois, Ohio, Pensilvania, Nueva York y Maryland, además de la provincia canadiense de Ontario.

Muchas turistas y residentes de la “Gran Manzana” compartieron imágenes en las que se ve la capa naranja sobre el cielo.

El caso más crítico se registró en Detroit, que de acuerdo con la plataforma especializada IQAir presentó la peor calidad del aire del mundo, con un índice de contaminación superior a 600 puntos, el doble del umbral considerado como "peligroso" por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

"Cuando miras hacia afuera parece niebla, pero toda la ciudad está cubierta por humo y el aire arde al respirar", relató a diarios de EUA Stephanie Villanova, residente de Chicago.

Un río de humo sobre Norteamérica

Expertos describieron el fenómeno como una auténtica autopista atmosférica de contaminación desplazándose sobre el continente.

Los incendios forestales en Canadá se han vuelto más frecuentes e intensos durante la última década debido al aumento de temperaturas y las sequías prolongadas que afectan amplias zonas del país.

Nueva York se prepara para el peor día

En Nueva York, el cielo permaneció cubierto por una bruma color naranja y el olor a quemado se hizo evidente desde primeras horas del día.

Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre y pidieron especial precaución a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardíacas o respiratorias.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que las condiciones podrían deteriorarse aún más.

Una crisis cada vez más frecuente

2023 — Canadá registra la peor temporada de incendios de su historia moderna.

2024 — El humo vuelve a afectar ciudades del noreste estadounidense.

2025 — Las temporadas de incendios se prolongan por encima del promedio histórico.

2026 — Una nube tóxica cubre gran parte del Medio Oeste y amenaza eventos masivos como la final del Mundial.