Ataque ruso sacude Kiev y deja al menos 10 lesionados

Rusia lanzó durante la noche un intenso ataque con misiles y drones contra Kiev, en una ofensiva que sacudió distintos puntos de la capital ucraniana, incluidas zonas cercanas a edificios gubernamentales, áreas residenciales, escuelas, supermercados y almacenes.

De acuerdo con cifras preliminares de autoridades locales, al menos 10 personas resultaron heridas, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando entre incendios, escombros y daños materiales registrados en varios distritos de la ciudad.

Explosiones sacuden el centro de Kiev durante la noche

Las sirenas antiaéreas permanecieron activas durante varias horas mientras la capital ucraniana era atacada con una combinación de proyectiles y drones.

Las explosiones se escucharon con fuerza en el centro de Kiev y en zonas próximas a edificios oficiales, lo que generó escenas de alarma entre habitantes que buscaron refugio en estaciones subterráneas, sótanos y espacios protegidos.

El humo pudo observarse en distintos puntos de la ciudad tras los impactos, mientras las autoridades advertían que el ataque seguía en curso al amanecer del domingo y que podían registrarse nuevas oleadas de misiles y drones.

Reportan daños en nueve distritos de la capital

El jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informó que se registraron daños en al menos nueve distritos de la capital.

Entre las zonas afectadas se encuentra el distrito Shevchenko, donde un edificio escolar sufrió daños mientras varias personas permanecían refugiadas en su interior, según reportaron autoridades locales.

También se reportaron afectaciones en supermercados, almacenes y edificios residenciales, además de daños en varias comunidades de la región de Kiev.

El gobernador regional, Mykola Kalashnyk, señaló que distintas localidades fuera de la capital también registraron impactos y afectaciones materiales.

Autoridades investigan posible uso del misil Oreshnik

Antes del ataque, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy advirtió que Rusia podría utilizar el misil balístico hipersónico Oreshnik, con base en información de inteligencia recibida por Estados Unidos y otros socios occidentales.

Más tarde, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió una alerta sobre un posible lanzamiento de ese misil, aunque hasta el momento no estaba claro si el Oreshnik fue utilizado durante la ofensiva nocturna contra Kiev.

Rusia empleó ese armamento por primera vez contra la ciudad ucraniana de Dnipró en noviembre de 2024 y posteriormente lo utilizó en enero en la región occidental de Lviv.

El presidente ruso Vladímir Putin ha descrito al Oreshnik como un misil de múltiples ojivas capaz de desplazarse a 10 veces la velocidad del sonido.

De acuerdo con el mandatario ruso, el arma puede destruir búnkeres subterráneos a varios niveles de profundidad y viajar “como un meteorito”, además de ser presuntamente inmune a los sistemas de defensa antimisiles.

Putin también ha sostenido que varios misiles de este tipo, incluso equipados con ojivas convencionales, podrían provocar un nivel de destrucción comparable al de un ataque nuclear.

Ataque ocurre en medio de nueva escalada de la guerra

La ofensiva contra Kiev se produce en un momento de creciente tensión militar, después de advertencias ucranianas y occidentales sobre posibles ataques rusos de gran escala.

Las autoridades de Ucrania mantienen activos los trabajos de evaluación de daños y atención a los heridos, mientras los servicios de emergencia continúan revisando edificios afectados y zonas donde podrían existir personas atrapadas.

El ataque vuelve a colocar a Kiev en el centro de la ofensiva aérea rusa y refuerza la preocupación por el uso de armamento de largo alcance contra infraestructura civil y zonas densamente pobladas.

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