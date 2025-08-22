Cerrar X
Internacional

Atentados en Colombia dejan un total de 18 muertos y 50 heridos

Los ataques dirigidos contra un helicóptero de la Policía en Antioquia y contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, han generado una oleada de rechazo

  • 22
  • Agosto
    2025

La violencia en Colombia volvió a sacudir al país este jueves con dos atentados que dejaron un saldo de al menos 18 muertos y 65 heridos. Los ataques, dirigidos contra un helicóptero de la Policía en Antioquia y contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, han generado una oleada de rechazo nacional e internacional, además de la promesa de medidas firmes por parte del Gobierno para enfrentar a los responsables.

En el primer hecho, ocurrido en la zona rural de El Chispero, en Amalfi, Antioquia, doce policías antinarcóticos perdieron la vida tras el impacto contra el helicóptero en el que se transportaban para una operación contra cultivos ilícitos.

Horas más tarde, en Cali, un camión cargado con explosivos fue detonado cerca de la Escuela Militar de Aviación, causando la muerte de seis civiles y dejando 65 personas heridas. El estallido, además, destruyó parte de la Carrera Octava, una de las vías más transitadas de la ciudad.

La gravedad de los hechos encendió las alarmas del Gobierno y puso en el centro del debate al Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, señalado como autor de los ataques.

Petro confirma detención de dos sospechosos de atentado que dejó seis muertos y 71 heridos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos de cometer un atentado terrorista con un camión bomba en inmediaciones de una base aérea en Cali, que costó la vida a seis personas mientras que otras 71 quedaron heridas, según el último balance de víctimas.

Petro, que encabezó en Cali un consejo de seguridad que terminó al filo de la medianoche, dijo al concluir la reunión que el ataque "lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo".

El camión bomba explotó el jueves por la tarde en un punto de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), pero todas las víctimas mortales fueron civiles, entre ellos un menor de edad, según la Alcaldía.

Otro camión, cargado también con cilindros bomba, no alcanzó a ser detonado y quedó en medio de la avenida.

"Uno de ellos ya está colaborando. Ya veremos los resultados de la investigación, que darán más información al respecto", manifestó Petro sobre los capturados por este atentado del que las autoridades responsabilizan en primer lugar al Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de la antigua guerrilla de la FARC.

El presidente publicó anoche la fotografía de uno de los capturados en Cali de quien dijo que "es alias 'Sebastián' y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias 'Marlon', subordinado a la Junta del Narcotráfico", un grupo del que supuestamente hacen parte varios organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

 


