Avanza la investigación del atraco millonario en el Louvre

La fiscalía de París informó que un hombre y una mujer fueron puestos bajo investigación formal por su presunta participación en el robo de joyas valuadas en 102 millones de dólares desde el Museo del Louvre, elevando a cuatro el número total de imputados.

El hombre, de 37 años, ya tenía antecedentes por robos y ahora enfrenta cargos por robo organizado y conspiración criminal. La mujer, de 38 años, fue acusada de complicidad en el robo y conspiración. Ambos fueron presentados ante jueces de instrucción y continúan en prisión preventiva, negando su participación

Tres personas detenidas junto con ellos a finales de octubre quedaron libres sin cargos. Los dos primeros sospechosos imputados —un argelino de 34 años que buscaba viajar a Argelia y otro hombre de 39 años bajo supervisión judicial— permanecen también vinculados al caso.

Por ahora, no hay rastro de las joyas sustraídas y la fiscalía señaló que la investigación sigue abierta. El atraco ocurrió hace dos semanas, cuando dos ladrones encapuchados usaron un montacargas para acceder a una ventana del segundo piso, rompieron vitrinas con herramientas eléctricas y escaparon en patinetes conducidos por dos cómplices. El caso generó indignación internacional y abrió cuestionamientos a los protocolos de seguridad del museo más visitado del planeta.

