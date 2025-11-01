Cerrar X
Internacional

Avanza la investigación del atraco millonario en el Louvre

El escándalo por el robo en el Louvre suma más implicados, mientras la justicia francesa rastrea el destino de las piezas desaparecidas.

  • 01
  • Noviembre
    2025

La fiscalía de París informó que un hombre y una mujer fueron puestos bajo investigación formal por su presunta participación en el robo de joyas valuadas en 102 millones de dólares desde el Museo del Louvre, elevando a cuatro el número total de imputados.

El hombre, de 37 años, ya tenía antecedentes por robos y ahora enfrenta cargos por robo organizado y conspiración criminal. La mujer, de 38 años, fue acusada de complicidad en el robo y conspiración. Ambos fueron presentados ante jueces de instrucción y continúan en prisión preventiva, negando su participación

Tres personas detenidas junto con ellos a finales de octubre quedaron libres sin cargos. Los dos primeros sospechosos imputados —un argelino de 34 años que buscaba viajar a Argelia y otro hombre de 39 años bajo supervisión judicial— permanecen también vinculados al caso.

Por ahora, no hay rastro de las joyas sustraídas y la fiscalía señaló que la investigación sigue abierta. El atraco ocurrió hace dos semanas, cuando dos ladrones encapuchados usaron un montacargas para acceder a una ventana del segundo piso, rompieron vitrinas con herramientas eléctricas y escaparon en patinetes conducidos por dos cómplices. El caso generó indignación internacional y abrió cuestionamientos a los protocolos de seguridad del museo más visitado del planeta.


