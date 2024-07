Beryl deja sin luz a 2 millones en Texas; van 2 muertos

El huracán Beryl azotó Texas la madrugada de este lunes con intensas lluvias y fuertes vientos, dejando sin electricidad a 2 millones de hogares y negocios e inundando calles con aguas de rápido crecimiento. Van al menos dos muertos.

Beryl dejó un rastro de destrucción letal por partes de México y el Caribe antes de girar hacia Texas. El huracán de categoría 1 tocó tierra poco antes de las 4 de la madrugada y luego se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical unas cinco horas después. El Centro Nacional de Huracanes informó que los vientos dañinos y las inundaciones repentinas continuarán cuando Beryl sigue desplazándose hacia el interior. Se reportaron al menos dos muertes.

Ed Gonzalez, sheriff del condado de Harris, informó a través de sus redes que un árbol cayó sobre una casa y un hombre quedó atrapado bajo los escombros sin vida, según información preliminar. Por otra parte, se informó que otro árbol, que también cayó en una residencia, en Houston, golpeo y mató a una mujer de 74 años.

Tragic! @HCSOTexas units responded to the 20900 blk of Heather Grove Ct (Kings River Village - Humble). A tree fell on a house and a man was trapped under debris. Preliminary info indicates one person has been confirmed deceased. Fire department is on-scene.

1/2 pic.twitter.com/xtYCDzoWwS