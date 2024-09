Biden se pone la gorra de Trump en visita a Pensilvania

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso brevemente una gorra roja del candidato republicano Donald Trump durante una visita a una estación de bomberos en Shanksville, Pensilvania, donde se mezcló con los socorristas después de conmemorar el 23º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Las imágenes de Biden, de 81 años, poniéndose el sombrero, fueron rápidamente compartidas por la campaña de Trump-Vance, por lo que la Casa Blanca confirmó, más tarde, que el presidente se había probado el sombrero con espíritu de bipartidismo.

At the Shanksville Fire Station, @POTUS spoke about the country's bipartisan unity after 9/11 and said we needed to get back to that.



As a gesture, he gave a hat to a Trump supporter who then said that in the same spirit, POTUS should put on his Trump cap. He briefly wore it. https://t.co/7VKZnkVMY7