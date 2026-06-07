Buscan frenar festejo de cumpleaños de Trump con pelea de UFC

Un grupo de ciudadanos estadounidenses presentó una demanda para impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebre su cumpleaños con una función de UFC en la Casa Blanca, al considerar que el evento representa un presunto uso indebido de recursos públicos.

La querella fue interpuesta por el veterano de la Guerra de Vietnam, Paul Romano, y la activista Susan Douglas, quienes argumentan que la realización del espectáculo deportivo constituye un “esquema corrupto” que beneficiaría económicamente tanto al mandatario como a la organización de artes marciales mixtas.

Acusan posibles beneficios económicos para Trump y UFC

De acuerdo con el Public Integrity Project, organismo que representa a los demandantes, la realización de las peleas en un inmueble federal violaría la legislación estadounidense al utilizar infraestructura y recursos públicos para generar ganancias privadas.

La demanda sostiene que Trump mantiene una inversión de aproximadamente 50,000 dólares en acciones de la empresa vinculada a UFC, mientras que la organización estaría comercializando paquetes VIP con un costo de hasta 1.5 millones de dólares para asistir al evento.

Los promoventes consideran que estas circunstancias podrían derivar en un conflicto de interés y en un beneficio financiero directo para las partes involucradas.

También cuestionan instalación de estructura en la Casa Blanca

Otro de los argumentos expuestos en la demanda señala que la estructura metálica instalada para albergar la función violaría las regulaciones del Servicio Nacional de Parques (NPS), debido a que el complejo presidencial forma parte de un área protegida de carácter federal.

Según los denunciantes, la instalación requeriría una autorización expresa del Congreso y generaría costos cercanos a los 700,000 dólares para la reparación de las áreas verdes afectadas.

Paul Romano, residente de Springfield y excombatiente de Vietnam, junto con Susan Douglas, activista de Alexandria, ambos en el estado de Virginia, señalaron que el objetivo de la acción legal es preservar los espacios históricos y monumentales de Washington, evitando que sean utilizados para fines comerciales o particulares.

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