Cae la aprobación de Trump por su gestión económica

Una nueva encuesta nacional de CBS News/YouGov, realizada entre el 19 y 21 de noviembre entre 1,489 adultos, revela que la aprobación de Donald Trump en materia económica ha sufrido una caída pronunciada. Solo el 36% de los encuestados respalda su gestión, frente al 51% registrado en marzo. Esta baja de 15 puntos es más marcada que la disminución en su aprobación general, que cayó de 51% a 40%, una pérdida de 11 puntos.

En cuanto al rechazo, el 76% de los estadounidenses desaprueba cómo Trump maneja la economía, mientras que tan solo el 24% lo apoya. En marzo, la distribución era muy distinta: 46% aprobaba y 54% lo desaprobaba.

Los votantes independientes muestran especialmente su descontento: actualmente, un 72% desaprueba su presidencia, y solo un 28% la aprueba, un cambio considerable respecto a marzo, cuando su índice estaba apenas por debajo del 50%.

La encuesta se da en un momento en que la administración Trump intensifica sus esfuerzos para controlar su narrativa económica, tras las pérdidas electorales de los republicanos a principios de noviembre. El gobierno ha reforzado su discurso sobre la asequibilidad, el costo de vida y medidas para aliviar la inflación.

Sin embargo, analistas señalan que, pese a estas estrategias, la población sigue escéptica: persisten preocupaciones sobre precios altos, un mercado laboral débil y una inflación que se resiste a ceder por completo. Esta desconfianza entre los ciudadanos ha contribuido a socavar la narrativa optimista de la Casa Blanca.

En otras encuestas de YouGov/Economist de octubre de 2025, el índice neto de aprobación de Trump para su labor presidencial estaba en −19, con solo 39 % de aprobación y 58 % de desaprobación.

Según una encuesta del 4 al 6 de octubre de YouGov/Economist, cerca de la mitad de los estadounidenses (49%) cree que sus hijos estarán en peor condición financiera que sus padres, y solo 13 % espera que les vaya mejor.

Además, un sondeo reciente mostró que muchas personas atribuyen a Trump una gran parte de la responsabilidad por el estado actual de la economía: el 57% dice que es más responsable él que su predecesor, Joe Biden.

