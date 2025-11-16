Cerrar X
Internacional

Cae ‘Pipo’, líder de Los Lobos, en operación Ecuador-España

El presidente de Ecuador anunció este domingo la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de Los Lobos y uno de los criminales más buscados de la región

  • 16
  • Noviembre
    2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de Los Lobos y uno de los criminales más buscados de la región.

La detención se logró mediante una operación conjunta entre las policías de Ecuador y España, aunque aún no se ha precisado el lugar exacto donde fue aprehendido.

Chavarría había escalado a la cima de los objetivos prioritarios de seguridad tras la recaptura, en mayo, de José Adolfo Macías Villamar, Fito.

Durante años, se rumoró que Pipo dirigía las operaciones de Los Lobos desde territorio español, tras fingir su muerte, cambiar de identidad y continuar coordinando asesinatos, rutas de narcotráfico y actividades de minería ilegal en Ecuador, en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Noboa hizo el anuncio al inicio de la jornada electoral del referéndum impulsado por su gobierno, en el que se consulta, entre otros temas, la instalación de una Asamblea Constituyente, mayor margen de acción para combatir el crimen organizado y flexibilización para atraer inversiones.

“Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos”, señaló el mandatario en redes sociales, destacando la labor conjunta entre fuerzas ecuatorianas y españolas.

Tras emitir su voto en Olón, Noboa añadió que la operación también contó con apoyo de Estados Unidos y calificó el trabajo como “eficaz y muy bien coordinado”.

Los Lobos se han consolidado como la banda criminal con mayor poder en Ecuador desde 2020, tras separarse de Los Choneros y asociarse con el CJNG para el envío de cocaína hacia México.

Además, han expandido su influencia mediante la minería ilegal y alianzas con disidencias de las FARC para explotar zonas en la Amazonía.

 


