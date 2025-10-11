Calculan 7,000 muertos entre escombros en Gaza tras ataques

El Ministerio de Sanidad de Gaza estimó que existen al menos 7,000 cuerpos de personas fallecidas entre los escombros del enclave, de las cuales, más de 3,000 pudieron ser denunciadas como desaparecidas.

El director de la unidad sanitaria en el enclave, Zaher Al Waheidi, se calculó que las 3,600 personas denunciadas como desaparecidas pueden corresponder en una gran parte a los cuerpos que aún no han podido ser recuperados.

Se indicó que al menos un número similar de personas siguen sin ser denunciados, porque la ofensiva israelí acabó con familias enteras, razón por lo que no hay nadie para reclamar a los desaparecidos.

Según cifras del Gobierno de Gaza, más de 2,700 familias gazatíes se encuentran borradas del registro civil.

Con el alto al fuego que entró en vigor el pasdao viernes, aunado al desplazamiento de las tropas israelíes, las tareas de rescate se centraron en la recuperación de las víictimas fallecidas en las zonas que hasta hace unos días, eran inaccesibles.

Equipos de Defensa Civil recuperaron al menos 99 cuerpos en distintos puntos del enclave durante las primeras 24 horas de paz.

Comentarios