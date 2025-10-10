Casa Blanca comienza con despidos por cierre de Gobierno Federal

La Casa Blanca anunció que comenzaron con los despidos de trabajadores federales con los que habían amenazado si se proseguía con el cierre del Gobierno en Estados Unidos.

A través de redes sociales, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, informó que las reducciones forzadas de personal han comenzado.

La Oficina de Presupuesto comunicó que se iba a despedir a todos aquellos trabajadores que no estén obligados a continuar.

La Casa Blanca busca aprovechar el cierre del Gobierno para acabar con los puestos de trabajo que no encajen con las prioridades del mandatario estadounidense, y continuar con el plan del recorte del gasto público.

Por otra parte, demócratas y republicanos siguen sin llegar a un acuerdo para financiar la administración federal. El Senado no volverá a reunirse hasta el próximo martes para votar por la propuesta republicana.

Comentarios