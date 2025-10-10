Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T115841_409_283f2bc629
Internacional

Casa Blanca comienza con despidos por cierre de Gobierno Federal

La Oficina del Presupuesto comunicó que se iba a despedir a todos aquellos trabajadores que no estén obligados a continuar

  • 10
  • Octubre
    2025

La Casa Blanca anunció que comenzaron con los despidos de trabajadores federales con los que habían amenazado si se proseguía con el cierre del Gobierno en Estados Unidos.

A través de redes sociales, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, informó que las reducciones forzadas de personal han comenzado.

La Oficina de Presupuesto comunicó que se iba a despedir a todos aquellos trabajadores que no estén obligados a continuar.

La Casa Blanca busca aprovechar el cierre del Gobierno para acabar con los puestos de trabajo que no encajen con las prioridades del mandatario estadounidense, y continuar con el plan del recorte del gasto público.

Por otra parte, demócratas y republicanos siguen sin llegar a un acuerdo para financiar la administración federal. El Senado no volverá a reunirse hasta el próximo martes para votar por la propuesta republicana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25283624095852_155ffaeb11
EUA inicia despidos de trabajadores por cierre del gobierno
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T152234_149_f4bd17ef9b
Wall Street cierra con pérdidas tras amenaza arancelaria de Trump
publicidad

Últimas Noticias

EH_COLLAGE_10_08fe535ac8
Suman 29 muertos por fuertes lluvias en México
Omar_Bravo_b23464151f
Vinculan a proceso al exfutbolista Omar "N" por presunto abuso
EH_DOS_FOTOS_100_a387d6c477
Investiga Fiscalía de Tamaulipas desaparición de regia en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×