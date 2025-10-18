Centenares de estadounidenses protestan contra Trump en Lisboa

Varios centenares de estadounidenses se manifestaron este sábado en Lisboa bajo el lema “No Kings” (Sin Reyes) para exigir la dimisión del presidente Donald Trump, al considerar que no respeta la democracia y es “un criminal”.

La protesta, convocada por la organización AMPT UP (América y Portugal unidos en protesta), se realizó en la turística Praça do Comércio, donde los participantes mostraron carteles con mensajes como “La democracia se muere en silencio”, “El poder de la gente es mayor que la gente en el poder” y “Sin tiranos”.

Leslie Sisman, una de las organizadoras, explicó que la acción en Lisboa, replicada también en Oporto, se sumaba a otras convocadas en varios países, incluido Estados Unidos, como muestra de rechazo a la administración Trump.

“Trump está pisoteando la Constitución y realiza acciones que ni siquiera son legales”, afirmó Sisman, agregando que “muchos estadounidenses no están de acuerdo con esto”.

Chris Dee, otro integrante de AMPT UP, denunció que el presidente impulsa una “limpieza étnica” a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y criticó sus decisiones internacionales sin consultar al Congreso.

Durante la protesta, los organizadores invitaron a los asistentes a facilitar sus datos de contacto para mantenerlos informados sobre futuras acciones en Portugal.

Comentarios