Internacional

Colapso de vivienda deja un muerto y tres lesionados en Venezuela

Al menos una persona de la tercera edad perdió la vida por esta catástrofe, según declararon los funcionarios de bomberos

El Cuerpo de Bomberos informó que el colapso de una vivienda dejó una persona sin vida y tres más heridas en un barriada de Caracas, Venezuela.

La persona que perdió la vida fue identificada como una mujer de 67 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado bajo los escombros, según señaló el Comandante General Pablo Palacios.

Entre los heridos, se encuentra una mujer de 32 años con lesiones leves; una ciudadana de 60 con fractura de clavícula y un adolescente de 14 años.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Meléndez, aseguró en Instagram que las familias vecinas afectadas "están siendo atendidas y reubicadas temporalmente en zonas seguras".

Meléndez agregó que, entretanto, técnicos del Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres "realizan la inspección para descartar riesgos".

Se indicó también que un niño de un año de edad resultó ileso.


