taiwan_cerdos_7acd8b732c
Confirma Taiwán sus primeros casos de peste porcina africana

El Gobierno taiwanés confirmó sus primeros casos de peste porcina africana y sacrificó 195 animales para contener el brote

  • 23
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Taiwán confirmó este jueves sus primeros casos de peste porcina africana (PPA) en una granja del distrito de Wuqi, en la ciudad central de Taichung, lo que llevó al sacrificio de 195 cerdos y a la activación de un protocolo sanitario de emergencia.

La enfermedad, altamente contagiosa y mortal para los cerdos aunque inofensiva para los humanos, representa una grave amenaza para la industria porcina, que en la isla cuenta con cerca de cinco millones de animales y genera alrededor de $2,300 millones de dólares anuales, según cifras oficiales.

El viceministro de Agricultura, Tu Wen-jane, informó que no se han detectado más casos y que las autoridades implementaron una “zona de control” de tres kilómetros para contener la posible propagación del virus.

Medidas de emergencia y llamado a la calma

Como parte del operativo, el Ministerio de Agricultura prohibió el transporte y sacrificio de cerdos en toda la isla durante cinco días, también se reforzaron las inspecciones sanitarias en granjas y puntos de distribución.

El presidente Lai Ching-te hizo un llamado a la población a “no entrar en pánico”, destacando que la respuesta sanitaria fue inmediata y que se mantiene una coordinación estrecha con criadores y autoridades locales.

“Pedimos a las asociaciones ganaderas y a los productores mantenerse muy atentos”, declaró Lai.

Hasta el momento, el Gobierno taiwanés reportó que no existen anomalías en otras regiones, aunque expertos advirtieron que la rápida propagación del virus podría tener efectos devastadores si no se controla a tiempo.


Comentarios

