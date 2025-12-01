Cerrar X
Costco demanda a Trump para recuperar reembolsos de aranceles

La cadena busca reembolsos y que la Oficiana de Aduanas y Protección Fronteriza detenga cobros mientras la Suprema Corte analiza la legalidad de los aranceles

La cadena de supermescados estadounidense, Costco presentò una demanda contra la Administración de Donald Trump.

Esta demanda es un esfuerzo por el supermecado por obtener un rembolso completo de los aranceles pagados este año u para evitar que esas sanciones se sigan imponinendo mientras se desarrolla un caso en la Suprema Corte de Estados Unidos.

En la demanda, el gigante minorista señaló que la fecha limite del 15 de diciembre para cerrar el proceso de "liquidación" está muy cerca, y que esto podría impedirle recuperar las tarifas pagadas, aun cuando el máximo tribunal falle a favor de retirar los aranceles en los próximos meses.

Ademas, Costco también pidió que un juez ordene a la Oficiana de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detener la recaudación de los aranceles meintras que la Suprema Corte mantiene el caso bajo su consideración, esto con el objetivo de evitar nuevos pagos que también podrían quedar sin un reembolso.

De acuerdo con el documento, la CBP rechazò una solicitud de Costco para exteneder dicho plazo de liquidación, lo que deja a la empresa expuesta a perdidas significativas.

En la demanda, el supermercado señala que el Tribunal de Comercio como el Circuito Federal de Apelaciones que analizaron las demandas contra los aranceles de Trump antes de que la causa llegara al Supremo han advertido que "un importador puede carecer del derecho legal a recuperar reembolsos de derechos por entradas que se han liquidado, incluso cuando luego se descubre que la legalidad subyacente de un arancel es ilegal".


