Internacional

Decomisan casi €1,000 millones falsos en Rumanía

Tras un operativo de la Europol, se confiscaron casi 960 millones de euros falsos ocultos en decenas de paquetes al sureste del país

  • 10
  • Octubre
    2025

Autoridades incautaron cerca de 1,000 millones de euros en billetas falsos en el puerto de Constanza, al sureste de Rumanía.

De acuerdo con el informe de la Policía, los billetes fueron encontrados en 160 paquetes durante una operación coordinada por la Europol, donde participaron distintos elementos especializados en la lucha contra la delincuencia organizada y la falsificación de billetes.

"La operación tiene como objetivo identificar paquetes sospechosos que contengan billetes falsos que entren en la Unión Europea procedentes de países como China y Turquía" detalló el comunicado.

En total, se decomisaron 4.8 millones de billetes sin serie, los cuales, se desplegaron de la siguiente manera:

  • 1.2 millones de billetes de 500 euros (600 milones de euros falsos)
  • 600,000 de 200 euros (120 millones)
  • 1.8 millones de 100 euros (180 millones) 
  • 1.2 millones de 50 euros (60 millones)

Lo que eleva el valor de lo decomisado a 960 millones de euros. Todo lo encontrado fue confiscado para su análisis periciales y las investigaciones correspondientes realizadas por la Fiscalía.


