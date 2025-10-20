Cerrar X
Internacional

Demuelen Casa Blanca para construir salón de baile para Trump

Trump prometió que la construcción no interferiría con el edificio existente, pero hoy han comenzado a demoler parte del mismo

  • 20
  • Octubre
    2025

Las obras para construir el salón de baile encargado por el presidente de Donald Trump, en la Casa Blanca empezaron con la demolición de una parte de la residencia presidencial.

Según informó la Administración Trump, la nueva instalación iba a estar "separada de manera sustancial" del edificio principal, sin embargo, como pudieron constatar varios periodistas presentes hoy, la estructura original de la Casa Blanca sí se verá afectada.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó en condición de anonimato, que las demoliciones vistas este lunes son para construir el salón y apuntó que éste sustituirá al ala este.

Trump ha ordenado construir una sala de baile en la Casa Blanca de unos 8.000 metros cuadrados de superficie y con una capacidad para hasta 900 personas.

La empresa encargada de las obras es la constructora Clark, con sede en el estado Virginia y responsable de proyectos emblema en la capital estadounidense como el estadio Capital One Arena y el parque L’Enfant Plaza.


