Se movilizó asistencia humanitaria, paquetes de higiene, insumos para alojamientos temporales y personal técnico para fortalecer la atención

Inicio / Internacional / Desbordamiento de río en Ecuador deja nueve muertos y 38 heridos

Al menos nueve personas sin vida y 38 heridas fue el saldo del desbordamiento de un río en Ecuador.

Con base en el último balance preliminar de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), nueve personas permanecen desaparecidas tras un aluvión registrado en la provincia de Zamora-Chinchipe.

Este fenómeno natural dejó 74 familias afectadas y 74 damnificadas, dando un total de aproximadamente 500 víctimas.

Daniel Noboa brinda condolencias por funcionarios fallecidos por emergencia

Por su parte, el presidente Daniel Noboa brindó sus condolencias a los familiares del responsable de Comunicación del Gobierno Regional, Víctor Hugo Arias, y del cabo segundo Luis Granda, luego de que perdieran la vida por esta emergencia.

"El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de Víctor Arias y Luis Granda. Extendemos nuestra solidaridad a sus familiares y seres queridos", publicó el Gobierno de Ecuador.

Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Víctor Hugo Arias y Luis Granda, quienes perdieron la vida mientras ayudaban a evacuar a familias afectadas por la emergencia en Zamora Chinchipe.



Su vocación de servicio y su entrega hasta el último momento merecen el… https://t.co/75r4Qe7PpD — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) July 5, 2026

La Secretaría mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y coordina la respuesta interinstitucional ante las emergencias ocasionadas por las lluvias en la provincia.

Movilizó asistencia humanitaria, paquetes de higiene, insumos para alojamientos temporales y personal técnico para fortalecer la atención a la población afectada.

La institución habilitó un alojamiento temporal para las familias damnificadas en un colegio y activó centros de acopio en dos canchas del municipio de Zamora.