Dictan pena de muerte a cuatro personas tras ataque en Nigeria

Un tribunal federal de Nigeria condenó a muerte a cuatro hombres por su participación en el ataque perpetrado en 2022 contra la Iglesia Católica de San Francisco, en la localidad de Owo, estado de Ondo, donde murieron al menos 50 personas.

La sentencia fue emitida casi cuatro años después de una de las masacres más graves registradas contra un templo religioso en el país africano. Entre las víctimas hubo niñas y niños, además de decenas de heridos que saturaron los servicios hospitalarios de la zona.

Los sentenciados fueron identificados como Idris Abdulmalik Omeiza, Al Qasim Idris, Jamiu Abdulmalik y Abdulhaleem Idris, quienes fueron encontrados culpables de diversos delitos relacionados con terrorismo tras un proceso judicial que se prolongó durante varios años.

La sentencia fue emitida casi cuatro años después de una de las masacres más graves registradas contra un templo religioso en el país africano.

Entre las víctimas hubo niñas y niños, además de decenas de heridos que saturaron los servicios hospitalarios de la zona.

Un quinto sospechoso, identificado como Momoh Abubakar, fue absuelto debido a que no se presentaron pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos.

El ataque ocurrió al terminar la misa de Pentecostés

La agresión se registró el 5 de junio de 2022, cuando cientos de fieles se encontraban en la iglesia al concluir la misa de Pentecostés.

De acuerdo con las investigaciones, los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos contra las personas que permanecían dentro y en los alrededores del templo.

La violencia del ataque provocó escenas de caos, con familias buscando a sus seres queridos y hospitales desbordados por la llegada de heridos.

El caso causó conmoción en Nigeria por el número de víctimas y por haberse cometido en una zona del suroeste del país, región que no suele concentrar los niveles de violencia insurgente que afectan principalmente al norte.

Durante el proceso, la fiscalía señaló que los acusados formaban parte de una célula que operaba desde el estado de Kogi, en el centro-norte de Nigeria, a unos 200 kilómetros de la capital del país.

Las autoridades también los vincularon con el grupo al-Shabab y sostuvieron que los condenados participaron en la planeación y ejecución del atentado contra la iglesia de Owo.

Además de la condena a muerte, el tribunal impuso penas adicionales por delitos relacionados con pertenencia a una organización terrorista, conspiración y uso de explosivos que causaron muertes y lesiones.

Nigeria enfrenta una crisis persistente de seguridad

La condena se produce en medio de una compleja crisis de seguridad en Nigeria, especialmente en el norte del país, donde la insurgencia armada se ha mantenido activa durante más de una década.

Grupos extremistas como Boko Haram, su facción afiliada al Estado Islámico y otras organizaciones armadas han perpetrado ataques contra comunidades, escuelas, mercados y lugares religiosos. A ello se suman bandas criminales dedicadas a secuestros para exigir rescates.

En abril, Nigeria condenó a más de 300 sospechosos de terrorismo en un juicio masivo de cuatro días, como parte de los esfuerzos del sistema judicial para procesar casos vinculados con la violencia extremista.

La sentencia por el ataque a la iglesia de Owo cierra una parte del proceso judicial, pero mantiene abiertas preguntas sobre la estructura que permitió la masacre y sobre los desafíos que enfrenta Nigeria para prevenir nuevos ataques contra la población civil.

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