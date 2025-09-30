Cerrar X
Internacional

El Gobierno de Estados Unidos cierra oficialmente

El cierre deja a cientos de miles de empleados sin paga, mientras republicanos y demócratas se culpan mutuamente por el estancamiento

  • 30
  • Septiembre
    2025

El reloj ha marcado la medianoche y el Gobierno federal se cerró oficialmente después de que un Congreso estancado no logró aprobar una medida de financiamiento para mantener las luces encendidas, y nadie dentro del Capitolio sabe qué sucederá a continuación.

Este es el primer cierre del Gobierno desde 2019.

Los líderes de ambos partidos insisten en privado y en público en que no serán culpados por el fallo en el financiamiento: los republicanos insisten en que los demócratas simplemente deben aceptar extender el financiamiento actual por otras siete semanas. Los demócratas se niegan a hacerlo sin concesiones importantes a cambio de prestar sus votos para aprobar cualquier medida de financiamiento en el Senado.

¿Qué sigue? Los senadores abandonaron el Capitolio esta noche en un estado de profunda incertidumbre sobre cuánto tiempo podría durar el cierre. El Senado tiene previsto votar de nuevo mañana por la mañana sobre el mismo plan de financiamiento republicano, que los líderes republicanos han prometido presentar en el pleno día tras día hasta que suficientes demócratas cedan y acepten reabrir el Gobierno.

Algo de contexto: el cierre del Gobierno federal significa que cientos de miles de empleados federales serán suspendidos temporalmente, mientras que otros considerados esenciales tendrán que seguir trabajando, aunque muchos no recibirán pago hasta que termine el estancamiento. Sin embargo, otros seguirán recibiendo cheques de pago, ya que sus trabajos no se financian mediante las asignaciones anuales del Congreso.


