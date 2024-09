El huracán Helene alcanzará categoría 4; va rumbo a Florida

El huracán Helene, que ha sorprendido por la rapidez con la que se ha intensificado, está pronosticado para alcanzar la catastrófica categoría 4 cuando toque tierra en Florida este jueves, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Las advertencias son graves: las marejadas ciclónicas podrían elevarse hasta 20 pies en algunas zonas costeras, poniendo en riesgo vidas y propiedades a lo largo de la costa del Big Bend.

Las categorías de los huracanes

Los huracanes se miden en una escala del 1 al 5, conocida como la Escala de Vientos de Huracanes Saffir-Simpson. Esta escala clasifica los ciclones tropicales en función de la velocidad de sus vientos sostenidos. Un huracán de categoría 4, como el previsto para Helene, trae consigo vientos devastadores de más de 200 Km/h.

En estas condiciones, las casas sufren graves daños, las líneas eléctricas caen y las inundaciones por marejadas ciclónicas son extremadamente peligrosas.

El huracán más devastador que ha golpeado Florida

Florida ha sido golpeada por numerosos huracanes poderosos, pero uno de los más devastadores en la historia reciente fue el huracán Andrew en 1992.

Andrew tocó tierra en el sur de Florida como un huracán de categoría 5, con vientos que superaron los 265 Km/h, causando una destrucción masiva. Andrew dejó un saldo de 65 personas muertas y daños valorados en más de $27 mil millones, transformando comunidades enteras en escombros.

Ahora, Helene podría convertirse en uno de los huracanes más poderosos en azotar Estados Unidos en más de un año. La oportunidad para que los residentes de Florida se preparen está llegando a su fin, y las autoridades han instado a la población a tomar medidas inmediatas.

4PM CDT Sep 25: #Helene strengthens and moves into the southeastern Gulf of Mexico. Preparations to protect life and property from storm surge and damaging winds along the Florida Big Bend Coast need to be rushed to completion today. Check back frequently for updates at… pic.twitter.com/vUhzWH4fXD