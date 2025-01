Empresa espacial de Jeff Bezos cancela su primer despegue

Blue Origin canceló la madrugada de este lunes el lanzamiento inaugural de su nuevo y enorme cohete debido a problemas técnicos.

El cohete New Glenn, de 98 metros de altura, tenía previsto despegar antes del amanecer con un satélite prototipo desde la base de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

Sin embargo, los controladores de lanzamiento tuvieron que abordar un problema no especificado del cohete en los últimos minutos de la cuenta regresiva y se quedaron sin tiempo. Una vez que se detuvo el reloj de la cuenta regresiva, comenzaron inmediatamente a drenar todo el combustible del cohete.

We’re standing down on today’s launch attempt to troubleshoot a vehicle subsystem issue that will take us beyond our launch window. We’re reviewing opportunities for our next launch attempt.