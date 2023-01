Enviarán a Singapur cajas negras de avión de Nepal

Las cajas negras serán examinadas para conocer grabaciones de la cabina al momento del accidente aéreo en Nepal, donde hubo más de 70 personas fallecidas.

Las autoridades de Nepal informaron que las cajas negras que fueron recuperadas luego del accidente aéreo del pasado 15 de enero, donde murieron 72 personas, serán enviadas a Singapur para su análisis e identificar las causas de la tragedia.





Tanto la grabadora de datos de vuelo como la grabadora de voz de la cabina serían examinadas por expertos de la Oficina de Investigación de Seguridad en el Transporte de Singapur.





“El equipo de investigación de Nepal partirá el viernes con la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina donde se descargarán y analizarán los datos”, dijo el portavoz de la Autoridad de Aviación Civil, Rajendra Kumar KC.



Inicialmente se sugirió que las cajas negras se llevaran a Francia , donde se fabricó el avión, pero las autoridades de Nepal ahora planean enviar las grabadoras a Singapur.



Un comité formado por el gobierno todavía está investigando la causa del accidente aéreo de Yeti Airlines.



Los rescatistas aún se encuentran en busca de los restos de dos personas que siguen desaparecidas desde el accidente del 15 de enero en la ciudad turística de Pokhara, 200 kilómetros (125 millas) al oeste de la capital, Katmandú.

El avión bimotor ATR 72-500 se acercaba al Aeropuerto Internacional de Pokhara en las estribaciones del Himalaya cuando se desplomó a unos 1,6 kilómetros (1 milla) de la pista a una altura de unos 820 metros (2.700 pies).

Si bien aún no está claro qué causó el accidente , algunos expertos en aviación dicen que el video tomado desde el suelo de los últimos momentos del avión indica que entró en pérdida, aunque no está claro por qué.



Llevaba 68 pasajeros, incluidos 15 extranjeros, así como cuatro miembros de la tripulación. Los extranjeros incluían cinco indios, cuatro rusos, dos surcoreanos y uno de Irlanda, Australia, Argentina y Francia.



La Autoridad de Aviación Civil de Nepal también dijo que el sistema de aterrizaje por instrumentos del aeropuerto no funcionará hasta el 26 de febrero, ocho semanas después de que el aeropuerto comenzara a operar el 1 de enero. Los expertos en seguridad aérea dijeron que la ausencia refleja el pobre historial de seguridad aérea en Nepal, donde el terreno montañoso y las condiciones climáticas variables resultantes dificultan el vuelo.





Con información de AP.