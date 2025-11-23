Cerrar X
erdogan_posesion_afp_81609ecb56
Internacional

Erdogan buscará convencer a Putin de reactivar acuerdo de granos

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que este lunes sostendrá una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin

  • 23
  • Noviembre
    2025

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que este lunes sostendrá una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de solicitar el regreso de Moscú al acuerdo sobre el tránsito de cereales por el mar Negro, suspendido desde julio de 2023.

El pacto, firmado en julio de 2022 gracias a la mediación turca, permitió durante un año la exportación segura de granos ucranianos y productos agrícolas rusos a través de los puertos del mar Negro y el estrecho del Bósforo.

Sin embargo, Rusia abandonó el acuerdo alegando que Ucrania había incumplido parte de los compromisos.

La retirada de Moscú provocó el cierre del corredor humanitario marítimo y la disolución del centro de coordinación creado en Estambul.

Desde la cumbre del G20 en Johannesburgo, Erdogan aseguró que hará “todo lo posible” para revivir el pacto.

“Espero mantener conversaciones sobre el corredor de cereales. Voy a pedir al señor Putin que me permita reiniciarlo, porque estoy convencido de que redundará en beneficio de todos”, declaró.

Turquía ha reiterado su disposición a retomar su papel como mediador para restaurar uno de los pocos mecanismos diplomáticos que logró aliviar la crisis alimentaria mundial durante la guerra en Ucrania.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

aerolineas_b8c492b00a
Siete aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela por alerta militar
inter_peru_presidente_fbfd5daa12
Perú no descarta entrar a embajada mexicana por Betssy Chávez
AP_25327389425598_a0a086c940
Plan de paz Rusia-Ucrania: Europa lo modifica
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_23_at_11_19_03_PM_6fc039c19b
Se disparará más de 40% la recaudación de ISN en NL
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
finanzas_inversion_directa_mexico_b24bd5cf19
Acaparan EUA y España más de la mitad de la inversión en México
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×