Erdogan buscará convencer a Putin de reactivar acuerdo de granos

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que este lunes sostendrá una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de solicitar el regreso de Moscú al acuerdo sobre el tránsito de cereales por el mar Negro, suspendido desde julio de 2023.

El pacto, firmado en julio de 2022 gracias a la mediación turca, permitió durante un año la exportación segura de granos ucranianos y productos agrícolas rusos a través de los puertos del mar Negro y el estrecho del Bósforo.

Sin embargo, Rusia abandonó el acuerdo alegando que Ucrania había incumplido parte de los compromisos.

La retirada de Moscú provocó el cierre del corredor humanitario marítimo y la disolución del centro de coordinación creado en Estambul.

Desde la cumbre del G20 en Johannesburgo, Erdogan aseguró que hará “todo lo posible” para revivir el pacto.

“Espero mantener conversaciones sobre el corredor de cereales. Voy a pedir al señor Putin que me permita reiniciarlo, porque estoy convencido de que redundará en beneficio de todos”, declaró.

Turquía ha reiterado su disposición a retomar su papel como mediador para restaurar uno de los pocos mecanismos diplomáticos que logró aliviar la crisis alimentaria mundial durante la guerra en Ucrania.

Comentarios