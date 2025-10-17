Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T124320_884_668acbc146
Internacional

Estampida en funeral de líder opositor deja 17 heridos en Kenia

Asistentes al evento fúnebre del ex primer ministro se abalanzaron sobre el ataúd, lo que provocó que se iniciará con el despliegue de las fuerzas de seguridad

  • 17
  • Octubre
    2025

Durante el funeral de Estado del líder opositor Raila Odinga, al menos 17 personas resultaron heridas tras reportar una estampida en Kenia.

Ocurrió en el estadio de Nairobi, donde los asistentes ondeaban pañuelos y bailaban en su lugar. Sin embargo, algunos miembros de la multitud se abalanzaron sobre el cuerpo de Odinga, lo que provocó que algunos dolientes fueran aplastados.

Un portavoz de la Cruz Roja confirmó el hecho y afirmó que sus equipos acudieron al sitio para atender a los lesionados.

Ante esto, autoridades desplegaron fuertes medidas de seguridad con la policía, como disparos al aire, para mantener a la multitud a distancia, según mostraron las imágenes de la televisión local y de la oficina del presidente William Ruto.

Cuando los dignatarios abandonaban el lugar, se invitó a los dolientes a una vista pública del cuerpo, cuando se produjo la estampida.

Aunque es conocido principalmente como una figura de la oposición, Odinga se convirtió en primer ministro en 2008 y también alcanzó un pacto político con el expresidente Uhuru Kenyatta en 2018, y con Ruto el año pasado en una carrera de alianzas cambiantes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Trump_bdae99bdfc
EUA repatriará sobreviventes de ataque a presunto narcosubmarino
Whats_App_Image_2025_10_18_at_2_15_55_PM_2232c02606
La protesta ‘No Kings’ se apodera de las calles de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T135103_347_d269fefeae
JD Vance viajará a Israel para impulsar acuerdo de paz en Gaza
publicidad

Últimas Noticias

Trump_bdae99bdfc
EUA repatriará sobreviventes de ataque a presunto narcosubmarino
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T150125_473_8108b971e5
América se enfrenta al cáncer de mama; quiere vivir
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T145052_099_f7fea39944
Recolectan 10 toneladas de ayuda en centros de acopio
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
image00003_3faede8813
Fortalecen apoyo económico para las mujeres de NL
publicidad
×