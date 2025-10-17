Estampida en funeral de líder opositor deja 17 heridos en Kenia

Durante el funeral de Estado del líder opositor Raila Odinga, al menos 17 personas resultaron heridas tras reportar una estampida en Kenia.

Ocurrió en el estadio de Nairobi, donde los asistentes ondeaban pañuelos y bailaban en su lugar. Sin embargo, algunos miembros de la multitud se abalanzaron sobre el cuerpo de Odinga, lo que provocó que algunos dolientes fueran aplastados.

Un portavoz de la Cruz Roja confirmó el hecho y afirmó que sus equipos acudieron al sitio para atender a los lesionados.

Ante esto, autoridades desplegaron fuertes medidas de seguridad con la policía, como disparos al aire, para mantener a la multitud a distancia, según mostraron las imágenes de la televisión local y de la oficina del presidente William Ruto.

Cuando los dignatarios abandonaban el lugar, se invitó a los dolientes a una vista pública del cuerpo, cuando se produjo la estampida.

Aunque es conocido principalmente como una figura de la oposición, Odinga se convirtió en primer ministro en 2008 y también alcanzó un pacto político con el expresidente Uhuru Kenyatta en 2018, y con Ruto el año pasado en una carrera de alianzas cambiantes.

