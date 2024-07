Esto es lo que se sabe del atacante que disparó contra Trump

Se han revelado nuevos detalles sobre el atentado contra el expresidente Donald Trump durante un mitin en Pensilvania.

El sospechoso ha sido identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años proveniente de Bethel Park, Pensilvania, ubicado a unas 40 millas al sur del lugar del ataque en Butler.

Según informes, en el lugar se encontró un AR-15, lo que añade un giro impactante a este incidente.

Los disparos fueron efectuados desde fuera del perímetro de seguridad, presumiblemente desde un edificio cercano a varios cientos de metros de distancia.

BREAKING: Thomas Matthew Crooks ID'd as the suspect who shot at Donald Trump at his PA rally.



Crooks was 20-years-old from Bethel Park, Pennsylvania which was about 40 miles south of the Butler rally.



An AR-15 was reportedly recovered at the scene.



Crooks was apparently shot… pic.twitter.com/D5GP6hVYWC