Estos empleos desaparecerán en 2030 por la IA, según informe

El mercado laboral global está enfrentando una transformación sin precedentes debido a la automatización, los avances tecnológicos y los cambios en las necesidades del mercado.

Según el informe "Future of Jobs" del Foro Económico Mundial (WEF), se proyecta la pérdida de 92 millones de empleos hacia 2030 debido al reemplazo de tareas repetitivas por inteligencia artificial y automatización, sin embargo el mismo reporte anticipa la creación de 170 millones de nuevos puestos, lo que resultará en un aumento neto de 78 millones de empleos.

Los empleos más afectados por la automatización se encuentran en roles administrativos y de tareas repetitivas.

Cajeros y empleados de servicio al cliente están siendo desplazados por sistemas de autoservicio y aplicaciones móviles. De manera similar, la digitalización de servicios financieros y postales ha reducido la demanda de cajeros bancarios y empleados de correos.

Los asistentes administrativos y secretarios ejecutivos también enfrentan un declive significativo, ya que herramientas como calendarios inteligentes y software de gestión están automatizando sus funciones.

El informe resalta que estos roles experimentarán las mayores reducciones en términos absolutos durante la próxima década.

